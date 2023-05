Quella che si apre oggi è una settimana chiave per il confronto nella maggioranza, sulle nomine, e tra governo e opposizione, sulle riforme . Rebus Guardia di Finanza per la premier Giorgia Meloni: il comandante Zafarana mercoledì sarà presidente dell'Eni e serve un successore. Martedì sarà, invece, il giorno degli incontri con le opposizioni sulle riforme. Tajani punta sul premierato e avverte: “Se c'è un muro, avanti lo stesso”.

Il progetto per l'elezione diretta del presidente della Repubblica

Il giorno chiave sarà dunque martedì. Tra i nodi, l'elezione diretta del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio. La premier, la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati e un'ampia delegazione dell’esecutivo vedranno a Montecitorio i gruppi parlamentari di minoranza, in una serie di bilaterali che serviranno per capire il margine di disponibilità al dialogo dei diversi partiti sia sul contenuto delle riforme, sia sul percorso da seguire. Da quanto trapela, Meloni e Casellati cercheranno di aprire un percorso, provando a coinvolgere le opposizioni. Ma il governo, in caso di veto dei partiti di minoranza, sarebbe pronto ad andare avanti da solo. A spiegarlo è stato il vicepremier Antonio Tajani. Le riforme saranno condivise, ma se le opposizioni si tirano indietro il governo "andrà avanti lo stesso", ha avvertito. Il rischio è che si arrivi a un referendum, come Berlusconi nel 2005 e Renzi nel 2016.