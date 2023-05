La premier, in conferenza stampa congiunta insieme al cancelliere austriaco Nehammer, ha detto: "Abbiamo parlato di come l'Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico. La pandemia e la guerra di aggressione russa hanno cambiato lo scenario e questo non può non essere tenuto in conto". Comuni le posizioni di Vienna e Roma sulla lotta all'immigrazione illegale

Secondo la premier Giorgia Meloni, Bruxelles dovrà tenere conto di tutto quello che è successo negli ultimi anni – pandemia da Covid-19 e guerra in Ucraina in primis – per andare avanti nei lavori di riforma del Patto di Stabilità. La presidente del Consiglio è tornata sul tema in occasione del suo incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, che oggi è volato a Roma per un bilaterale. "Abbiamo parlato di come l'Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico. La pandemia e la guerra di aggressione russa hanno cambiato lo scenario e questo non può non essere tenuto in conto nel momento in cui andiamo a definire le nuove regole del patto di stabilità", ha detto Meloni in conferenza stampa dopo l’incontro. "Rispetto alla proposta della Commissione – ha aggiunto - pensiamo che non si possano non tenere in considerazione gli investimenti per questo". Sarebbe poi "una scelta miope" continuare a "parlare di transizione verde digitale e poi non tener conto degli investimenti". I commissari europei puntano a regole più severe sull'indebitamento degli Stati membri, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico.