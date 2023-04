Fedriga, bis senza rivali in Friuli Venezia Giulia

Il Nord-Est si conferma a trazione leghista. Non c'è stata partita tra gli schieramenti politici. Il centrodestra vince facile in Friuli Venezia Giulia trainato dal successo tutto personale del governatore uscente, riconfermato Massimiliano Fedriga - definito "il leghista mite" - che commenta: "è stata premiata la serietà di chi bada alla sostanza". Un risultato ottenuto grazie al 19% conquistato dalla Lega - superando le aspettative è il primo partito in Regione e supera Fratelli d'Italia - ma anche grazie al boom della sua lista sopra il 17%. Non c'è stata partita dunque con il centrosinistra che rimane - in quell'area del Paese - tutto da ricostruire. Nonostante l'intesa raggiunta tra Pd e M5s, i dem sono rimasti fermi al 16.5, al minimo storico il M5s, poco sopra il 2 per cento, male Terzo Polo. E l'effetto della nuova segretaria, Elly Schlein - se mai ci sarà in quelle zone d'Italia - non si è sentito.