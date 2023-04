Barbara Floridia eletta presidente della Commissione di Vigilanza Rai

Barbara Floridia è stata eletta alla guida della Commissione di Vigilanza Rai con 39 voti favorevoli su 42 presenti. Un voto è andato a Maria Elena Boschi, una scheda è stata annulla e una era bianca. Applausi della bicamerale al momento dell'elezione. Nata a Messina, 46 anni, è senatrice dal 2018 del Movimento 5 Stelle e dallo scorso ottobre ricopre anche il ruolo di capogruppo, che ora dovrà lasciare. Laureata in Lettere Moderne, è insegnante di liceo e con il governo Draghi è stata sottosegretaria all'Istruzione. Succede ad Alberto Barachini ed è la seconda donna alla guida della bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987.

La neo-presidente: "Commissione fondamentale per la nostra democrazia"

Dopo l'elezione di Floridia alla presidenza, Maria Elena Boschi del Terzo Polo e Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia sono state elette vicepresidenti, costituendo così un vertice tutto al femminile per la Commissione di Vigilanza. La neo-presidente ha dichiarato che 'è un onore essere eletta presidente" e parlando della Vigilanza Rai ha sottolineato che si tratta di "una commissione fondamentale per la democrazia nel nostro Paese. Lavoreremo e vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l'indipendenza in Rai e tutti i partiti possano avere voce''. Floridia ha anche annunciato che nei prossimi giorni lascerà il ruolo di capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle "compatibilmente con le procedure e le esigenze del mio gruppo parlamentare".