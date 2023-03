5/20 Quorum/YouTrend per Sky TG24

Migranti e Piantedosi. Analizzando le fasce d’età, tra gli under 35 il 48% è in disaccordo con la frasi di Piantedosi e il 36% è d’accordo. Nella fascia tra 35 e 54 anni, invece, il 46% è d’accordo e il 45% in disaccordo. Tra gli over 55, il 45% è d’accordo e il 42% no

