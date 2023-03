Festa a sorpresa per Matteo Salvini, che ieri ha compiuto 50 anni. Un centinaio di invitati si sono riuniti in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i presenti anche il premier Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che ha condiviso in un post su Instagram una foto che ritrae i tre accompagnata dalla didascalia: "Buon compleanno, Matteo Salvini!".