Bollette, Pichetto a Sky TG24: valutiamo proroga sconti dopo 31 marzo

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è intervenuto come ospite alla trasmissione Start: "L'Italia per la conoscenza che ha rimarrà nel nucleare, nella ricerca e nella sperimentazione"

Sulla eventuale conferma degli sconti che scadono il 31 marzo per le bollette energetiche "stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell'Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell'inserire anche tutto, in parte o nulladei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta. Ma confermo che dopo un primo ribasso del 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi il trend è abbastanza buono" ma per per un nuovo intervento bisogna andare con cautela. Così il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto a "Start".

"Sul nucleare Italia rimarrà nella ricerca" leggi anche Francia, crepa in un reattore della centrale nucleare di Penly Nel suo intervento il ministro ha affermato che "l'Italia per la conoscenza che ha rimarrà nel nucleare, nella ricerca e nella sperimentazione", specificando però che "non significa scegliere oggi di fare una nuova centrale ma riporre l'attenzione seria sul nucleare", anche perché "per costruire una centrale occorrono 10-15 anni, non si decide dalla sera alla mattina, si deve fare un passaggio parlamentare, per una decisione più puntuale nel merito delle azioni. Non lo decide un ministro".

"Italia è un paese sismico, dobbiamo essere pronti" leggi anche Terremoto, il sindaco di Umbertide a Sky TG24: “Circa 50 sfollati” Parlando invece del terremoto avvenuto in Umbria, il ministro ha sottolineato che l'Italia "è un paese sismico, dobbiamo sempre essere pronti al verificarsi di queste situazioni". Per quanto riguarda gli sciami sismici Pichetto Fratin ha precisato che gli esperti nazionali "li considerano episodi di non enorme gravità perché non ci sono vittime e i danni non sono enormi anche se sono molti anche nei fabbricati privati".