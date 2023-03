Francia, crepa in un reattore della centrale nucleare di Penly

Una crepa in un reattore nucleare più preoccupante del previsto. E' questo l'allarme lanciato dall'Edf, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, che ha rilevato una frattura più grande di quanto inizialmente ipotizzato su una saldatura di un circuito di emergenza in un reattore spento, Penly 1, nella Seine-Maritime. Si tratta dell'ennesimo problema per l'azienda il cui parco nucleare è pesantemente colpito da questi fenomeni fin dal 2021. Edf ha indicato di aver rilevato un "difetto significativo di corrosione" su un tubo di emergenza utilizzato per raffreddare il reattore in caso di emergenza.