Terremoto avvertito in diverse zone di Perugia, magnitudo 4.4

Un forte terremoto è stato avvertito a Perugia. La scossa, registrata alle 16:05, è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree della città. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha stimato la magnituto a 4,4. L'epicentro è stato localizzato a una profondità 10 chilometri nella frazione di Montecastelli, a 5.1 chilometri dalla città di Umbertide, a 9.0 chilometri da Montone e a 16.7 chilometri da Gubbio, tutti comuni del Perugino. Non sono segnalati danni né particolari criticità. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo per diverse chiamate ricevute. Si registra qualche piccolo crollo legato a edifici fatiscenti e alcune microlesioni su edifici. Nessuna persona coinvolta per il momento. Sull'Altotevere, l'area maggiormente colpita, squadre sono state inviate in ricognizione per verificare la situazione mentre è in volo l'elicottero del reparto volo Arezzo.

La scossa è stata avvertita anche in Toscana. Le aree sono quelle dell'Aretino, del Senese e del Fiorentino. Eugenio Giani, presidente della Regione, ha resonoto che sono al lavoro gli esperti e che le istituzioni stanno "controllando la situazione". Il sisma ha convolto un'area "molto ampia", ha spiegato Salvatore Stramondo, direttore dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Ingv. "Certamente è stato risentito fra province di Perugia, di Arezzo e nel Ternano fino alle Marche e alla costa adriatica", ha specificato. Quella colpita dal terremoto "è una zona che ha una sismicità storica e recente importante", nell'alta Valtiberina, a Nord rispetto a quella colpita dal terremoto del 1997 e all'intersezione fra Marche. Abruzzo e Lazio. Per avere le prime informazioni dettagliate relative alle faglie attivate servirà ancora un po' di tempo, ha continuanto Stramondo. "Quelle che abbiamo al momento sono ancora analisi qualitative e non di dettaglio", ha aggiunto. E' possibile soltanto dire che "il terremoto è avvenuto in un'area nella quale il meccanismo è quello estensionale, tipico della zona degli Appennini", una sorta di 'stiramento' della crosta terrestre in corrispondenza dell'Appennino con un conseguente allargamento dell'Italia Centrale.

Anche la Regione ha confermato che non si segnalano al momento emergenze in provincia di Perugia, dopo che la presidente Donatella Tesei ha avuto un primo contatto con i vertici della Protezione civile che sta monitorando la situazione. La governatrice segue comunque l'evolversi della situazione. "La scossa è stata percepita intorno alla città di Umbertide, stiamo monitorando attraverso la Protezione Civile e sembra non ci siano stati danni. Circoscritta, ma percepita, io l'ho avvertita qui nel mio ufficio a Perugia. Ho pensato che speriamo non sia nulla, perché stiamo ancora gestendo la ricostruzione dal terremoto del 2016, poi c'é stata la pandemia, insomma stiamo gestendo tutta una serie di complessità", ha affermato Tesei. La presidente ha poi ribadito: "Stiamo monitorando con la Protezione Civile ma al momento sembra sia tutto tranquillo. Mi arrivano continuamente rassicurazioni da parte della protezione civile, quindi speriamo sia solo paura e niente di più".

Alcuni cittadini usciti in strada ma '"tutto è tranquillo"

Nella zona di Umbertide, dove è stato individuato l'epicentro della scossa di terremoto, il sisma è stato distintamente avvertito e diverse persone sono scese in strada. "Paura, ma niente panico", hanno spiegato i cittadini, "la situazione è tranquilla". Un residente ha spiegato: "Il mio palazzo ha tremato fortissimo e le finestre sembrava che dovessero rompersi, ma poi non ci sono stati danni, è tutto è posto". Un altro cittadino a raccontato che la scossa è "stata forte, forse sussultoria ed è stata anche piuttosto lunga".

Il Comune di Umbertide ha disposto che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse venerdì 10 marzo. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell'ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolari. "Al momento non ci sono segnalazioni di danni, ma abbiamo comunque disposto delle verifiche sulle strutture strategiche del territorio, come ad esempio l'ospedale", ha spiegato il responsabile regionale del Governo del territorio e della Protezione civile, Stefano Nodessi Proietti. In via cautelativa, anche a Perugia per domani è stata decisa "la chiusura a scopo precauzionale di tutte le sedi dell'Università degli Studi, con la sospensione di tutte le attività accademiche e degli eventi in programma", spiega una nota dell'Ateneo, che aggiunge: "Il personale universitario e gli studenti sono invitati a scopo precauzionale ad abbandonare immediatamente gli edifici".

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel Tiferate. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.