Cirio: "Promotori di istanza formale"

Il via libera dell'Unione europea a una legge irlandese che prevede etichette contenenti i rischi del consumo di alcol per la salute ha scatenato pareri contrastanti in Italia e in Europa. L'k arriva nonostante i pareri contrari di Italia, Francia e Spagna e altri sei Stati Ue, che considerano la misura una barriera al mercato interno. I favorevoli hanno però messo in chiaro come l’etichettatura non sia volta a danneggiare un prodotto importante per l’economia come il vino italiano ma con lo scopo di incrementare la lotta contro il cancro. "Come delegazione italiana - ha aggiunto Alberto Cirio - ci faremo promotori di una istanza formale al presidente del Comitato delle Regioni Ue (CoR) e anche alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, firmata anche da tanti colleghi spagnoli, portoghesi, francesi, rumeni e greci".