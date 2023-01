Migranti e aiuti di Stato, oggi Meloni incontra Charles Michel

In vista del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio, il presidente del Consiglio prosegue il dialogo con i vertici Ue. Venerdì il premier sarà a Stoccolma e Berlino, poi forse una tappa a Parigi. Sul tavolo il controllo delle frontiere esterne e gli arrivi sui Paesi di primo impatto, oltre al Piano Mattei per l'Africa. Cruciale un'intesa sulle modifiche alle norme sugli aiuti di Stato alla luce dell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti

L’incontro con Michel

L'appuntamento con Michel chiude il cerchio, dopo che il 3 novembre Meloni, da poco insediata, debuttò a Bruxelles per incontrare i vertici Ue. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ricambiato la visita una ventina di giorni fa e ora tocca al presidente del Consiglio europeo. Come con von der Leyen, all'incontro dovrebbe partecipare anche il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. A Palazzo Chigi già si registra la soddisfazione per l'importanza prioritaria data al tema del flusso di migranti dal Mediterraneo centrale, e per il fatto che si possa discutere del ruolo delle Ong, “temi che prima erano tabù e su cui il governo ha iniziato a combattere da subito affinché fossero affrontati”. Un “protagonismo”, si ragiona sempre in ambienti dell'esecutivo, che smentisce “chi paventava la nostra inadeguatezza a muoverci a livello europeo”.