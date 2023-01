1/10 ©Ansa

Il 29 gennaio 2022 il Parlamento in seduta comune ha rieletto come presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in carica già dal 2015. Il voto, avvenuto all’ottavo scrutinio, ha visto 759 preferenze a favore del capo dello Stato, che così potrebbe diventare il primo a rimanere in carica per 14 anni, dopo che il suo predecessore, Giorgio Napolitano, era rimasto in carica per 9

