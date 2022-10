Mattarella incontra Steinmeier: "Bisogna ridurre i costi dell'energia"

I presidenti di Italia e Germania si sono incontrati in un bilaterale a Malta a margine del vertice del Gruppo di Arraiolos e hanno espresso la convinzione che sull'energia il prossimo Consiglio Ue saprà superare le divergenze

Un invito ai paesi europei a superare le divergenze, spalleggiato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, e un invito anche sul fronte interno ad attenuare gli effetti del caro bollette su famiglie e imprese. Sergio Mattarella a Malta partecipa al vertice del Gruppo di Arraiolos incentrato sulla crisi ucraina, sulle sue conseguenze e sulla necessità di una solidarietà europea. Prima di sedersi alla tavola rotonda con dodici capi di Stato del continente incontra il suo collega tedesco. Proprio la Germania in questi giorni è criticata, da un lato, per il programma di aiuti interni da 200 miliardi destinati a famiglie e imprese, e corteggiata, dall'altro lato, per ricreare un gruppo di testa dei paesi Ue.