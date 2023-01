Il Ministro del Turismo a seguito del tavolo con le Regioni, ha annunciato quattro linee d'intervento immediate per risollevare il comparto turistico delle montagne del centro Italia

L'incontro di stamattina è stato definito "soddisfacente" dallo stesso ministro, che, in merito al dialogo con i governatori, ha aggiunto: "Abbiamo analizzato quale è la situazione e quali sono i loro bisogni, ci siamo concentrati per adesso su 4 misure per far sì che le risorse vengano date il più presto possibile”.

La strategia del governo

Il governo ha intenzione di intervenire tempestivamente con fondi concreti per risollevare l'intero comparto del turismo dell'Appennino, colpito dalle temperature anomale di questa stagione.

"Abbiamo un fondo del ministero per poter finanziare investimenti per gli impianti di risalita e sull’innevamento, e abbiamo deciso che possiamo ristornare gli investimenti che hanno fatto nel 2022 e quindi poter dare subito loro questi denari che sono stati investiti in modo da dare risorse fresche e non peggiorare la loro situazione”, ha dichiarato la Santanchè, che ha poi fatto riferimento anche alla possibilità di "liberare fondi covid che alcune regioni hanno in pancia ma che non possono essere utilizzate per altre finalità" dichiarandosi ottimista sulla possibilità di riuscire a realizzarla rapidamente.

"Daremo risposte in breve tempo, entro 2-3 settimane, perché il tempo è una categoria fondamentale e perderlo vuol dire far chiudere le aziende e far perdere posti di lavoro", ha concluso il ministro.