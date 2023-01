Primarie Pd 2023, la Direzione deciderà sulla data: cosa sappiamo

Politica

Classe 1987, il promotore del movimento nato nel 2019 per sostenere dal basso la campagna elettorale del centrosinistra alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna e consigliere comunale a Bologna, ha annunciato l'iscrizione al Partito democratico e il sostegno a Schlein, in corsa contro Bonaccini

Mattia Santori , ex leader delle Sardine e consigliere comunale di Bologna con delega allo sport e al turismo, ha deciso di iscriversi al Partito democratico . Lo ha annunciato qualche giorno fa la segretaria del circolo Pratello di Bologna, Mery De Martino, precisando che Santori avrebbe formalizzato l’iscrizione mercoledì 21 dicembre, alla presenza della presidente del partito Valentina Cuppi. Santori sosterrà Elly Schlein , in corsa per la segreteria del Pd

Santori, a fine 2019, è stato fra i promotori del movimento spontaneo delle Sardine che ha caratterizzato la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna , poi si è candidato da indipendente al consiglio comunale di Bologna, risultando il più eletto

Il movimento delle Sardine è nato il 14 novembre 2019 in piazza Maggiore per sostenere dal basso la campagna elettorale del centrosinistra alle elezioni regionali per sfidare la presenza del leader della Lega Matteo Salvini, che si trovava in città per il lancio della candidatura di Lucia Bergonzoni alla presidenza della regione. Elezioni poi vinte dal Pd con Stefano Bonaccini