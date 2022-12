Meloni, il sillogismo e Telethon

Spunti interessanti dalla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Il futuro del governo: cinque anni, intera legislatura. "Tutta la maggioranza vuole raggiungere l’obiettivo, il clima nell’esecutivo è ottimo. Le visioni diverse sono normali ma alla fine abbiamo approvato la manovra in un’ora". Non si capisce se sia una cosa buona o no: non la legge di bilancio, ma il fatto di approvarla in un’ora. Gli abbiamo chiesto l’eredità che vuole lasciare, visto che di un orizzonte temporale così importante qualcosa dovrà restare. Risponde che vuole lasciare coraggio e ottimismo. Già per dirlo ci vogliono entrambi. E c’è pure realismo però. "So bene che potrei non essere rieletta", dice. Segue un’affermazione che fosse vera sarebbe sì – quella - rivoluzionaria: "Gli italiani devono sapere che non faremo niente che non riterremo giusto per il paese". Potrebbe bastare, in effetti.