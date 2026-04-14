Il raduno è previsto sabato 18 marzo in Piazza Duomo. Tra gli ospiti il francese Bardella, mentre resta incerta la presenza di Orban. Al centro della manifestazione la sfida all'Ue sui temi economici, mentre resta sullo sfondo quella della lotta all'immigrazione clandestina. "Il nostro non è il Remigration Summit", dicono dalla Lega ascolta articolo

Il leader della Lega, Matteo Salvini, prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti del 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Il ministro, in città già da diversi giorni per spingere la manifestazione, ha riunito il consiglio federale in Bellerio, invitando tutti a portare più gente possibile in piazza, con l'obiettivo di arrivare almeno a 10mila partecipanti. La piattaforma dell'evento, ribattezzato “Senza paura - in Europa padroni a casa nostra”, vira sempre di più verso temi economici, con l'attacco all'Ue e alle "assurde regole europee" che vanno "superate" perché "rischiano di impoverire cittadini, famiglie e imprese in difficoltà per il costo di bollette, luce, gas e carburante" come ha spiegato il leader. "È inaccettabile - ha aggiunto - che si possano spendere miliardi per armi e non per aiutare a pagare bollette e benzina".

Tra gli ospiti Bardella, incerta la presenza di Orban La Lega ritorna all'assalto delle istituzioni europee, invocando più flessibilità e insistendo sulla sospensione del Patto di Stabilità, con la richiesta anche di misure emergenziali per affrontare le conseguenze delle guerre - su tutte i costi dell'energia -, come fu fatto durante la pandemia. Tra gli ospiti previsti ci sarà il francese Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, mentre resta da valutare la presenza dell'ex premier ungherese Viktor Orban dopo la sconfitta alle elezioni. Il Carroccio si riunirà a Porta Venezia da dove partirà un breve corteo fino al Duomo. Ci sarà anche il tema del contrasto all'immigrazione clandestina "ma il nostro non è il Remigration Summit" osservano dal Carroccio.