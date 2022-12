1/11 ©Ansa

Si tengono oggi a Roma i funerali di Stato di Franco Frattini. Prima della cerimonia, con un Consiglio dei ministri durato meno di dieci minuti si è dato il via libera alle esequie di Stato per l'ex ministro. Alla chiesa dei Santi apostoli, per partecipare ai funerali, sono arrivati sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Roma, i funerali di Franco Frattini