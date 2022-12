Mattarella negativo al Covid, partecipa ai funerali di Frattini

Politica

Il presidente del Consiglio di Stato, ex titolare della Farnesina in due governi Berlusconi, è morto il 24 dicembre a 65 anni. Le esequie si tengono nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma. Tanti gli esponenti politici che hanno ricordato una delle figure di primo piano delle istituzioni della Seconda Repubblica

Si tengono oggi a Roma i funerali di Stato di Franco Frattini. Prima della cerimonia, con un Consiglio dei ministri durato meno di dieci minuti si è dato il via libera alle esequie di Stato per l'ex ministro. Alla chiesa dei Santi apostoli, per partecipare ai funerali, sono arrivati sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni