Fra gli obiettivi dichiarati del ministro dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi è la reintroduzione dei Giochi della Gioventù che non vengono disputati dal 2017. Emendamenti bipartisan in manovra per rilanciare la manifestazione di promozione sportiva

Emendamenti bipartisan in manovra per rilanciare i Giochi della Gioventù. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pd e M5s hanno proposto di istituire un Fondo per la realizzazione dei giochi della Gioventù con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, per consentire l'organizzazione della manifestazione di promozione sportiva giovanile. Il ripristino di questo appuntamento è anche fra gli obiettivi dichiarati del ministro dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi.

La storia dei Giochi

I Giochi della Gioventù sono stati organizzati per la prima volta nel 1968 sotto l’egida del presidente del Coni Giulio Onesti. La manifestazione sportiva era rivolta a studenti tra i 7 e i 17 anni ed era di carattere nazionale. Diverse le discipline previste: atletica leggera, salto in alto, in lungo lancio del peso. Dal 2017 l’evento non è stato più disputato.