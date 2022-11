Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin si è reso protagonista di una divertente gaffe a Bruxelles , fraintendendo una domanda formulata da un giornalista olandese in inglese. Durante l'incontro con i giornalisti al termine del Consiglio europeo straordinario sull'energia, il reporter olandese ha chiesto al ministro: "Pensa che sarà possibile trovare un compromesso (sul price cap, ndr)?". Compromesso, in inglese "compromise", che Pichetto Fratin deve aver interpretato come "compliments", tanto da rispondere un po' perplesso: "Complimenti... eh insomma". Dopo qualche istante di imbarazzo è intervenuto un giornalista italiano che, riformulando la stessa domanda, ha permesso al ministro di rispondere.