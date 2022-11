"Incontreremo in queste ore, in questi giorni, Aboubakar Soumahoro per un confronto" ha resto noto Fratoianni. "Io - ha proseguito - penso che si debba sempre tenere distinta, in molto netto, la vicenda giudiziaria, che peraltro da quel che leggiamo pare che neanche lo coinvolga direttamente e comunque sul terreno giudiziario lavora la magistratura" e poi "c'è poi la dimensione della politica che riguarda le questioni del diritto del lavoro, e su questo io credo sia giusto avere un confronto diretto. Quando lo avremo avuto, ognuno farà delle valutazioni".

Dovrebbe arrivare oggi l’atteso incontro chiarificatore tra i leader dei Verdi e Sinistra Italiana e Aboubakar Soumahoro , eletto con la coalizione di sinistra e finito, suo malgrado, alla ribalta per il coinvolgimento della suocera e della moglie in un'inchiesta sulla gestione di due cooperative che si occupano di immigrati in provincia di Latina. Un incontro che vertici i dell’Alleanza Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Eleonora Evi e la capogruppo Luana Zanella reputano necessario e che sarebbe stato finora evitato dall'ex sindacalista dei braccianti su consiglio dei suoi avvocati.

Si respira un certo nervosismo

vedi anche

Caso coop, suocera e moglie Aboubakar Soumahoro: “Vogliono affossarlo”

Il clima non è certo disteso. All’interno dell’Alleanza si inizia a far notare che “Aboubakar si dice prostrato da questa situazione, ma noi lo siamo altrettanto perché non riusciamo a capire, visto che lui non vuole parlarne”. E se ufficialmente l’Alleanza, in attesa dell’incontro, continua a ribadire la propria posizione riguardo la vicenda (vicinanza a Soumahoro e piena fiducia nella magistratura), quello che trapela è un certo nervosismo, perché un conto sono le responsabilità legali, un conto quelle politiche. "E’ chiaro che Aboubakar personalmente non ha nessuna responsabilità, dal punto di vista legale, per quello che hanno fatto la moglie e la suocera, ma certamente dal punto di vista politico - fanno notare dall'Avs - deve dimostrare che non era al corrente di niente"