Lo ha detto il leader di Italia Viva dopo i casi legati alle navi Ong che hanno chiesto un porto sicuro all'Italia. “Se il tema è lasciare qualche decina di disperati su una nave per consentire al Governo di fare spot elettorali quando la campagna elettorale è finita da un mese mi sembra profondamente ingiusto. Io sono per la sicurezza e per la legalità, non per la demagogia e la crudeltà”, ha spiegato

“Il Governo Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita. Stare per una settimana sui media a dire 'la pacchia è finita, non possono scendere tutti', lasciando a bordo delle navi alcune decine di migranti con i fari delle tv puntati addosso, mentre tutti i giorni migliaia di migranti entrano in Italia da altre parti, era una pura speculazione mediatica”. Questo il pensiero di Matteo Renzi sulla questione migranti, dopo i casi legati alle navi Ong che hanno chiesto un porto sicuro all'Italia. ( MIGRANTI, LE NEWS IN DIRETTA )

“Populismo, non politica”

“Alla fine, ovviamente, sono scesi tutti. Lo show inutile e crudele è finito, le trasmissioni possono occuparsi di altro, i migranti vengono fatti scendere. A mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe una riflessione vera sull’immigrazione. E anche sull’emigrazione, specie di tanti giovani del Sud”, ha scritto ancora Renzi.

“Mi piacerebbe una discussione su come la cultura salvi l’identità di un popolo dall’anonimato e di come ci sia bisogno di una riflessione sulla crisi demografica e sugli effetti del climate change sui flussi migratori. Su questi temi io sono pronto a discutere con chiunque”, ha concluso il leader di Italia Viva. “Se il tema invece è lasciare qualche decina di disperati su una nave per consentire al Governo di fare spot elettorali quando la campagna elettorale è finita da un mese mi sembra profondamente ingiusto. Io sono per la sicurezza e per la legalità, non per la demagogia e la crudeltà”.