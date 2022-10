Economia

Tetto al contante, come funziona nel resto d’Europa

In Italia la soglia dovrebbe scendere da 2mila a 1.000 euro il primo gennaio 2023, ma la Lega ha avanzato una proposta di legge per alzarla a 10mila euro. Secondo i dati dello European Consumer Centres Network, a inizio 2021 la limitazione più stringente era in Grecia - 500 euro - mentre altri Paesi hanno tetti diversi per residenti e non residenti. Ma ci sono anche Stati che non pongono alcun limite

Fa discutere la proposta di legge della Lega per alzare il tetto all’utilizzo del contante a 10mila euro. Al momento la soglia è 2.000 euro, per effetto di una modifica inserita nel decreto Milleproroghe che aveva spostato l'entrata in vigore del tetto a 1.000 euro dall’1 gennaio 2022 al primo gennaio 2023. Una modifica che, alla luce dell’iniziativa del Carroccio, potrebbe non avvenire mai

Dal 1991, emerge da un report della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con l'introduzione della limitazione a 20 milioni di vecchie lire, diversi provvedimenti hanno modificato via via le soglie di riferimento, per poi diminuirle progressivamente nell'ultimo decennio, passando da 12.500 (dl 112/2008) a 5.000 nel 2010 (dl 78/2010), 1.000 nel 2011 (dl 201/2011), risalendo a 3.000 con la legge di Stabilità del 2016 per poi scendere nuovamente a 2.000 (dall'1 luglio 2020) e ai 1.000 previsti per l'1 gennaio 2022 e posticipati poi al 2023