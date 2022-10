Politica

Governo Meloni, come sono cambiati i nomi dei Ministeri

La 'discontinuità' con l'esecutivo di Mario Draghi, annunciata più volte dal nuovo presidente del Consiglio, è sottolineata anche dalla scelta di cambiare nome ad alcuni dicasteri, da quello dello Sviluppo Economico che diventa il Ministero per le Imprese e il Made in Italy a quello per la Famiglia a cui si aggiunge la competenza specifica circa la 'Natalità'

Giorgia Meloni e la sua squadra di ministri lo hanno già detto più volte: il loro sarà un esecutivo in “discontinuità” rispetto al precedente, capitanato da Mario Draghi. Quando il nuovo presidente del Consiglio, dopo aver accettato l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha letto la lista dei ministri, è subito saltato all’occhio un cambio di passo anche lessicale per identificare i compiti di alcuni Ministeri chiave (in foto, il primo Consiglio dei ministri del governo Meloni)

Così, al già esistente Ministero per gli Affari europei si è affidata la competenza anche su uno dei dossier più importanti per il governo: il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Raffaele Fitto è quindi diventato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr. Al capo del Ministero per il Sud, Nello Musumeci, si è demandato anche il compito di gestire le politiche del mare. È nato il Ministero per il Sud e per il Mare (in foto, Raffaele Fitto a sinistra e Nello Musumeci a destra