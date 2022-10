Politica

Governo ottiene fiducia alla Camera: giornata fra applausi e sorrisi

Il presidente del Consiglio ha illustrato il programma del governo, nella giornata in cui l’esecutivo ha chiesto e ottenuto la fiducia a Montecitorio con 235 voti a favore. Tra citazioni e dichiarazioni programmatiche, la leader di FdI è stata spesso interrotta dagli applausi del centrodestra e in alcuni passaggi anche da quelli dell’opposizione, come quando ha ringraziato Draghi e Mattarella

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato il programma del governo, in Aula alla Camera. Nella giornata in cui l’esecutivo ha chiesto e ottenuto la fiducia a Montecitorio con 235 voti a favore, la premier è stata accolta al suo ingresso da un lungo applauso dai banchi del centrodestra. I deputati si sono alzati in piedi. I colleghi di centrosinistra e del terzo polo sono rimasti seduti

Alla sua destra era seduto Matteo Salvini e alla sua sinistra Antonio Tajani. L'aula di Montecitorio ha applaudito la presidente quando, a inizio del suo intervento, ha citato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un applauso, sempre di tutta l'Aula, anche al passaggio in cui Meloni ha ringraziato l'ex premier Mario Draghi