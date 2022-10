Nel discorso tenuto per ottenere la fiducia alla Camera ( PRIMA PARTE - SECONDA PARTE - TERZA PARTE ), Giorgia Meloni ha citato, tra gli altri, anche il filoso Roger Scruton, uno dei più importanti filosofi britannici ed alfiere dei conservatori tradizionalisti. Il premier lo ha ricordato per la sua definizione dell'ecologia: "Sappiamo - ha detto Meloni - che ai giovani sta particolarmente a cuore la difesa dell'ambiente naturale. Ce ne faremo carico. Perché, come ebbe a scrivere Roger Scruton, uno dei grandi maestri del pensiero conservatore europeo, 'l'ecologia è l'esempio più vivo dell'alleanza tra chi c'è, chi c'è stato, e chi verrà dopo di noi'" ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO DELLA GIORNATA ALLA CAMERA ).

In Italia sono state tradotte le opere "L'Occidente e gli altri. La globalizzazione e la minaccia terroristica", un saggio sui rapporti tra mondo islamico e Occidente e "Il volto di Dio", nel quale il filosofo ci guida a ritrovare il sacro come custodia della bellezza del mondo, e la visione religiosa della vita come salvaguardia dell'umano oggi messo alla prova.

Elisabetta II gli ha concesso il cavalierato nel 2016

approfondimento

Nel 2016 la regina Elisabetta gli ha concesso il cavalierato per "i servigi resi alla filosofia, all'insegnamento e all'educazione pubblica". Dopo un passato ostile al '68 francese, Scruton nel 1982 ha fondato e diretto la rivista trimestrale The Salisbury Review, che ben presto è diventata punto di riferimento per il conservatorismo tradizionalista inglese. Di lui si ricorda anche l'impegno negli anni Ottanta a sostegno dei dissidenti dei Paesi del blocco orientale. Da vero inglese, è stato per tutta la vita un appassionato di caccia alla volpe, che ha considerato non solo un'attività sportiva, ma anche un modo per proteggere un'identità sociale in via di distruzione.