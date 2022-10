Nei piani del premier in pectore, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, ci sarebbe un viaggio a Kiev per incontrare il presidente ucraino. Il primo incontro internazionale potrebbe essere però con Macron, che arriverà domenica in Italia per un altro impegno

Zelensky e Macron

Non appena il nuovo esecutivo sarà varato, secondo quanto spiega oggi Il Fatto Quotidiano, Giorgia Meloni ha in programma i primi incontri internazionali, tra cui anche un viaggio a Kiev, accettando l’invito del presidente ucraino Volodymir Zelensky. Pensando anche all'ipotesi che l’Italia diventi garante della sicurezza dell’Ucraina. Ma probabilmente il primo incontro con un leader straniero potrebbe essere con il presidente francese Emmanuel Macron. Che sarà domenica in Italia per un incontro alla comunità di Sant’Egidio, ma che, sempre secondo quanto riporta il Fatto i vertici di Fdi stanno contattando per un faccia a faccia con Giorgia Meloni, sempre che abbia già giurato da Presidentessa del Consiglio. Poi tra il 15 e il 16 novembre è in programma il G20 in Indonesia, dove ci sarà anche Biden.