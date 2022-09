Il leader di Forza Italia ha riunito ieri sera familiari e amici per celebrare i suoi 86 anni, insieme alla compagna Marta Fascina. Presenti gli storici collaboratori. A fine serata, una torta di quattro piani, uno per ogni fase della sua vita, per celebrare l'occasione ascolta articolo Condividi

Una riunione di famiglia per festeggiare gli 86 anni. Silvio Berlusconi ha voluto intorno a sé figli e nipoti, oltre che gli amici più stretti, per celebrare questo compleanno, ricordato con una grande cena ad Arcore raccontata anche sui profili Instagram e Tik Tok dell'ex premier. "Dovete affidare il vostro voto a chi ha dimostrato nella vita, e non solo in politica, di saper raggiungere gli obiettivi che si è prefisso. Scusatemi ma qui non temo confronti", ha dichiarato Berlusconi nel suo brindisi.

Presenti anche i collaboratori storici di Silvio, come Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani, che si vede nel video diffuso sul canale di Tik Tok quando arriva il dolce pensato per questo compleanno. Una torta a quattro piani, uno per ogni vita di Silvio sulla scena pubblica: l'edilizia, la televisione, il calcio e la politica. Immancabili anche i cinque figli di Berlusconi, da Marina seduta alla destra del padre fino a Piersilvio, Barbara, Luigi ed Eleonora, con rispettivi compagni e figli. Ovviamente non poteva mancare Marta Fascina, fidanzata del leader di Forza Italia, che ha voluto dedicare un omaggio al proprio amato su Instagram. "Nulla di più sconfinato di un sentimento chiamato amore. Auguri amore mio", ha scritto la deputata azzurra, appena rieletta nel collegio di Marsala, a corredo di una foto con Berlusconi.

Proprio Fascina si è resa protagonista di un regalo importante per celebrare il compleanno di Silvio: una mongolfiera nei cieli di Arcore che, a un certo punto, ha sganciato centinaia di palloncini rossi a forma di cuore, prima di un messaggio finale in cielo: "Buon compleanno amore! Ti amo Marta". Una scena che i due hanno potuto gustarsi da un punto panoramico di Arcore, con Silvio che ha tenuto in braccio un cane, il figlio di Dudù. "Vedete di arrivare anche a voi a quest'età in forma come sono io", ha dichiarato Berlusconi alla fine della sorpresa, raccontata anch'essa sui suoi canali social.