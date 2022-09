Elezioni politiche 2022, i risultati a Milano e in Lombardia

Politica

Una volta che si saranno chiusi i seggi non si avrà subito il nome del nuovo inquilino di Palazzo Chigi: potrebbero esserci alcune settimane di trattative post-voto. Poi le nomine, il giuramento del presidente del Consiglio e dei ministri e, infine, la fiducia. Ecco quali sono tutte le tappe dal 26 settembre

Quando si chiuderanno le urne ci sarà grande attesa per sapere cosa succederà subito dopo. Servirà però almeno qualche settimana, da quattro a dodici stando ai precedenti, per passare dall'espressione della volontà popolare alla nascita di un governo. Più chiaro è il risultato, meno tempo serve

LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - Dopo le elezioni si attende qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d'appello. Quest'anno tale passaggio potrebbe essere più complicato per via della legge che ha 'tagliato' i parlamentari portandoli da 945 a 600