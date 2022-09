La campagna elettorale e i partiti

approfondimento

Voto fuorisede, la raccolta fondi per aiutare gli elettori under 35

Delusi da una campagna elettorale che di giovani non ha parlato quasi mai, gli studenti ritengono che il diritto di voto sia fondamentale e fondamentale sia esercitarlo. Eppure non sempre lo Stato è andato incontro alle loro esigenze. Non pochi problemi ci sono stati per i fuori sede che, nonostante gli sconti applicati da treni e aerei per raggiungere le loro città d'origine, hanno dovuto abbandonare l'idea di poter esprimere la loro opinione. "Lo Stato dovrebbe agevolare i giovani, non ostacolarli" ci hanno detto molti, fiduciosi, però che prima o poi, l'Italia anche su questo fronte possa cambiare. "Ci vorrebbe un partito dei giovani" hanno ribattuto altri sostenendo che prima o poi si arriverà a capire quanto centrali siano i temi della scuola, della formazione e dell'apprendimento.