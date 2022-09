Code separate di uomini e donne ai seggi: protesta di Cathy La Torre

"C’è il registro delle liste elettorali rosa per le donne e azzurro per gli uomini! E poi c’è una legge del 1947, mai abrogata, che stabilisce che nelle liste elettorali la donna sia identificata anche con il cognome del marito". Inizia così il post di denuncia dell'avvocata e attivista per i diritti della comunità Lgbt Cathy La Torre che oggi al seggio dove si è recata per votare a Bologna ha chiesto di mettere a verbale la divisione della fila in uomini e donne e per questo viene "insultata" da uno scrutatore. Preannunciando di aver querelato uno degli scrutatori. "Uno scrutatore mi ha insultata e diffamata davanti a tutti - scrive Cathy La Torre nel post - Entro, chiedo di poter verbalizzare che la divisione in file fra maschi e femmine viola privacy e riservatezza delle persone trans così costrette a fare un coming out davanti a tutti". Il seggio è il numero 16 di Bologna. "La presidente mi dice che lo chiedo ogni anno ma non cambia mai nulla, io rispondo che se sono a votare è perché credo ancora che serva e così la penso per ogni singola battaglia", prosegue.