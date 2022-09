Silenzio elettorale: cosa significa, quando inizia e quando finisce

1/7 ©IPA/Fotogramma

Domani dalle ore 7 alle 23 si vota in tutta Italia e nelle circoscrizioni estere per il rinnovo dei due rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. I cittadini italiani sono chiamati a eleggere 400 deputati e 200 senatori, dopo il recente taglio del numero dei parlamentari. In attesa del voto, da oggi è in vigore il silenzio elettorale

