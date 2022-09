Elezioni politiche, finale di partita o finale di stagione?

Finale scoppiettante. Come si addice a un finale di campagna, forse di stagione. Soprattutto dal centrodestra, bisogna ammettere. Per il centrosinistra ha parlato Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. Fate un po’ voi. La presidente, a onor del vero, ha chiarito che non parlava dell’Italia. Si potrebbe obiettare che la domanda alla quale rispondeva era sull’Italia. Si potrebbe controbiettare che lei non voleva orientare il voto democratico, ma magari il comportamento del governo futuro. Visto che poco prima Berlusconi aveva detto che Putin voleva solo mettere al governo di Kiev delle brave persone, la preoccupazione si può capire. Comunque hanno smentito entrambi e ce ne dimenticheremo presto, almeno speriamo. (ELEZIONI POLITICHE 2022. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Si diceva del finale scoppiettante. I toni di Giorgia Meloni sono molto cambiati nelle ultime settimane. Suonano più duri. Come i contenuti. Forse ritiene compiuta la missione di tranquillizzare i moderati e gli europeisti. Quindi ha voluto tranquillizzare gli altri, quelli che quasi quasi voterebbero Italexit. La pacchia finita per l’Europa, il presidenzialismo che prima doveva essere frutto di un’assemblea costituente, poi di una bicamerale, e che ora basta la maggioranza. Roba che ha fatto alzare anche il sopracciglio di Salvini. A piazza del Popolo ieri Giorgia ha finito da sola, sul palco e forse anche al comando.