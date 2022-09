Un candidato su cinque alla Camera è under 40

leggi anche

Elezioni, il test di Sky TG24 per capire quale partito votare

Si è parlato spesso in queste settimane di giovani tenuti ai margini in questa campagna elettorale, ma bisogna dire che ci sono giovani nelle liste elettorali. È utile ricordare che il limite per essere eletti alla Camera dei Deputati è 25 anni, mentre al Senato sale a 40. Quanti sono i giovani candidati? Per Montecitorio, è il Movimento 5 stelle ad avere il numero più alto di capolista under 40 in lista: il 31% nei collegi plurinominali. Segue Unione popolare con il 22%, poi la coalizione di centrosinistra con il 18%, il centrodestra con il 15%, Azione/Italia Viva al 15% e ItalExit al 14%. In totale alla Camera su 3117 candidati, il 78% è over 40. Il 22% è invece sotto a quella età. Allargando lo sguardo alla popolazione in generale, il 23% è under 40. La situazione cambia invece guardando a chi ha tra i 18 e 30 anni: il 12% della popolazione è dentro quella fascia, mentre lo sono solo il 4% dei candidati.