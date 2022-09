Elezioni, Salvini: "Con la Lega al governo via il canone Rai"

Il leader del Carroccio, a Pontida, ha lanciato la proposta articolata in cinque punti. L’obiettivo non è eliminare il canone dalla bolletta per l'elettricità, come dovrà necessariamente fare l’Italia dal prossimo anno a causa di bocciatura dell'Europa, ma abolirlo del tutto ascolta articolo Condividi

"Noi siamo nell'Unione europea e abbiamo visto che in 10 Paesi non si paga il canone per la televisione pubblica, come Lega ci prendiamo questo impegno: dall'anno prossimo zero canone Rai", questa la promessa di Matteo Salvini sul palco a Pontida. "Bisogna mettere 30 miliardi di euro adesso per bloccare l'aumento delle bollette della luce, altrimenti sarà un disastro. E grazie a Renzi sulle bollette della luce da qualche anno c'è una tassa in più che tutti voi pagate, il canone Rai. Chi sceglie la Lega sceglie l'abolizione del canone Rai. Come tante altre televisioni si paghi da sola", ha detto Salvini.

Primo: razionalizzazione, e quindi diminuzione, dei canali che ora sono 13 per la tv e una decina per la radio. Secondo: riorganizzazione ed eventualmente vendita del patrimonio immobiliare della Rai come per esempio le sedi di Venezia e Milano; terzo: aumento delle operazioni commerciali; quarto: internalizzazione di tutta la produzione evitando di dare in appalto esterno programmi e fiction". Infine l'aumento dell'affollamento pubblicitario.



Secondo Salvini tagliare gli sprechi permetterebbe alla Rai di rinunciare al canone. "Mediaset, La7, le tv private - ha aggiunto - non chiedono il canone. La tv si può fare da soli tagliando gli sprechi e qualche mega-stipendio. Sono solo 90 euro il canone, è vero, ma per qualcuno vuol dire fare la spesa due o tre volte in più. A sinistra molte persone non sanno che per qualcuno anche 100 euro fanno la differenza".