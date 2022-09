“La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra (AGGIORNAMENTI LIVE), perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia". Così il segretario della Lega Matteo Salvini (che in passato aveva espresso apprezzamento per il presidente russo) in un’intervista a Bloomberg. "Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor - evidenzia Salvini - dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall'industria automobilistica con il nuovo trend dell'elettrificazione”. Salvini ha anche sostenuto l'impegno dell'Italia nell'alleanza militare della NATO, affermando che le relazioni internazionali "non cambiano per noi". (VERSO IL VOTO: IL LIVEBLOG -LO SPECIALE)