Elezioni, i 9 collegi in bilico al Sud e le variabili decisive

Cinque in Campania, due in Sardegna e due in Puglia quelli più contendibili. A pesare sulla partita giocata dai leader nel Mezzogiorno c'è il reddito di cittadinanza, dove vivono il 70% dei cittadini che lo ricevono

Quella del Mezzogiorno è una partita cruciale in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Secondo il Corriere della Sera i leader dei partiti politici sono a caccia del voto nei collegi del Sud, dove sono nove quelli più contendibili. E il reddito di cittadinanza potrebbe essere la carta vincente grazie alla quale il Movimento 5 stelle potrebbe cercare di strappare alcuni collegi uninominali alla coalizione di centrodestra. Quelli più in bilico, sempre secondo il Corriere sono: due in Sardegna (Sassari e Cagliari), due in Puglia (Andria e Bari), cinque invece in Campania (Giugliano, Torre del Greco, Napoli Fuorigrotta, Napoli San Carlo e quello senatoriale dell'intero capoluogo).

La partita dei leader in Campania

Ed è al Sud che negli ultimi giorni di campagna elettorale i leader stanno sfilando. Giuseppe Conte è in Campania da oggi 21 settembre, dove ha ribadito che il reddito di cittadinanza "è una misura di protezione sociale". Giorgia Meloni, ieri in Sicilia, è stata due giorni fa a Caserta, e secondo qualcuno potrebbe chiudere la campagna elettorale venerdì a Napoli. Enrico Letta è stato a Pompei dove ha parlato di lavoro e lotta alle disuguaglianze, Caro Calenda arriva oggi dalle parti del Vesuvio. Anche Matteo Salvini è tornato nei giorni scorsi nel capoluogo campano.