Salvini oggi ad Arezzo e Terni, il programma e le ultime news

Gli impegni di Salvini

approfondimento

Elezioni, Idee per l’Italia: Salvini risponde alle domande di Sky TG24

Salvini sarà ad Arezzo, in piazza Risorgimento, per incontrare iscritti e simpatizzanti, alle 17.30. Poi, in serata, è atteso a Terni per incontrare cittadini e imprenditori e confrontarsi sul programma di governo in vista delle elezioni politiche. Appuntamento alle ore 20.45, per cena, all'Hotel Garden di via Bramante.