Mostra Cinema, Salvini e la fidanzata Francesca Verdini sul red carpet

Cinema

amfAR Gala Venezia 2022, i look più belli delle celebrity. FOTO

All'Arsenale di Venezia è andato in scena il tradizionale amfAR Gala che riunisce in una speciale serata molti dei protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia insieme a prestigiosi esponenti del mondo della moda e dell'arte per una raccolta fondi benefica. Ecco gli scatti degli ospiti più in vista coi loro look da grande evento a cura di Vittoria Romagnuolo

L'Arsenale di Venezia è stato la cornice dell'amfAR Gala lagunare del 2022, uno degli eventi più esclusivi nel calendario degli appuntamenti per le celebrity di tutto il mondo nei giorni della Mostra del Cinema. Tra le star del grande schermo in prima linea per la raccolta di fondi per la lotta all'Aids, Jodie Turner-Smith in un variopinto abito da sera Christopher John Rogers Resort 2023 e gioielli Bulgari

Per Rachel Brosnahan la scelta è ricaduta su Armani Privé, abito con paillettes blu notte e allacciatura frontale. Lo stilyng è di Alexandra Mandelkorn