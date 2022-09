Meloni oggi a Firenze, il programma e le ultime news

Politica

Elezioni, da Meloni a Tremonti: i candidati di FdI regione per regione

FdI ha ufficializzato le proprie liste dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre. La leader correrà in Abruzzo, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia. Presenti alcune delle annunciate novità “eccellenti” come l'ex ministro dell’Economia che sarà in corsa in Lombardia e l'ex pm Carlo Nordio in Veneto

Fratelli d’Italia ha ufficializzato le proprie liste dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre. L’elenco è stato pubblicato sul sito del partito, che grazie ai sondaggi positivi si è ritrovato nella posizione di un “overbooking di candidature” (essendo stati finora all’opposizione). Ecco chi è stato inserito nelle liste elettorali. Confermati i parlamentari uscenti, la leader Giorgia Meloni correrà in cinque collegi (Abruzzo, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia)

PIEMONTE - Alla Camera per il Piemonte 1, Collegio 1, a guidare la lista ci sarà Augusta Montaruli; c’è anche Giovanni Crosetto, nipote di Guido. Montaruli è capolista anche nel Collegio 2. Passando al Piemonte 2 alla Camera il capolista è Fabrizio Comba. Per il Collegio 2 confermati Comba e Ciaburro. Passando al il Senato, la capolista per il Collegio 1 del Piemonte 1 è Daniela Santanché (in foto), seguita da Lucio Malan. Per il Collegio 2 Malan e Ambrogio