Conte oggi, il programma e le ultime news

Il leader del M5s è impegnato in due confronti organizzati da Confartigianato e Confcommercio. Stasera inoltre andrà in onda il suo intervento a Casa Italia, su Sky TG24

Gli impegni di Giuseppe Conte

approfondimento

Caro gas ed energia, i programmi elettorali dei partiti

"In vista delle elezioni del 25 settembre Confartigianato si confronta con i rappresentanti dei partiti e degli schieramenti politici per indicare le proposte delle Pmi e approfondire i programmi di governo dei candidati". Il calendario degli incontri - spiega l'associazione - si apre oggi, alle ore 10, proprio con il 'faccia a faccia' con Giuseppe Conte. Il leader del M5s, nel pomeriggio, è poi impegnato in un incontro con il consiglio generale di Confcommercio. In serata, andrà inoltre in onda (20.00) il suo intervento a Casa Italia, il programma di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale e dedicato al voto.