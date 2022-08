A un mese dalla elezioni politiche, il tema della famiglia è diventato centrale nella campagna elettorale. Polemiche si sono scatenate dopo alcune affermazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini che propone di prendere a modello, per la tutela della famiglia, le misure del premier ungherese Viktor Orban. "Non c'è alcun dubbio - osserva Matteo Salvini a Radio 24 - che la legge più avanzata per la famiglia, quella che sta dando i migliori risultati al livello europeo, è quella dell'Ungheria. Ma non lo dico perchè c'è Orban, se fosse in Francia direi in Francia". Ci sono "tantissimi aiuti, incentivi economici veri: la donna dopo il terzo figlio è un soggetto fiscale molto ridotto, dal quarto figlio non lo è più, insomma la flat tax applicata alle famiglie. E poi ci sono congedi parentali estesi addirittura anche ai nonni".