Elezioni, Carlo Cottarelli si candida con +Europa

"L'avversario principale è chi porta avanti visione conservatrice"

leggi anche

Elezioni, Ev-Si candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro

"Ho lavorato nell'ultimo anno nell'area liberal democratica per dare un programma. Ho lavorato anche con il Pd, con le agorà democratiche", ha spiegato Cottarelli. "È stato per me naturale accettare l'offerta che mi veniva da Pd e Più Europa. Non è stato possibile portare avanti un percorso con Azione, ma guardiamo avanti. Ci unisce una visione progressista e non conservatrice. L'avversario principale è chi porta avanti la visione conservatrice", ha sottolineato ancora in conferenza stampa.