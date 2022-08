Elezioni, Ev-Si candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro

Candidati nell'uninominale da capilista

Ilaria Cucchi si è distinta per il suo attivismo per i diritti umani e civili e per la battaglia giudiziaria che ha portato alla riabilitazione del fratello, ucciso mentre era in custodia cautelare. Soumahoro è nato in Costa d'Avorio ed è giunto in Italia nel 1999. Per anni si è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti. Cucchi e saranno candidati nell'uninominale e saranno i capilista di Europa Verde e Si.