Carlo Cottarelli sarà candidato del centrosinistra per le elezioni del prossimo 25 settembre, “al Nord, sia nell'uninominale sia nel proporzionale”, come capolista per il Pd. Lo hanno annunciato in conferenza stampa il segretario del Pd Enrico Letta e la senatrice di +Europa Emma Bonino. L’economista, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, ha detto di aver lavorato “nell’ultimo anno” insieme ai partiti di area “liberal democratica” per costruire un programma politico. “Naturale”, quindi, accettare l’offerta proposta da Pd e +Europa. Letta ha ringraziato Cottarelli per aver accettato di candidarsi, definendolo “il miglior interprete dell'intesa che abbiamo fatto” e “una delle principali punte di diamante della campagna elettorale” (VERSO IL VOTO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24).