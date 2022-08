Letta: "Solitudine significa maggioranza a destra"

approfondimento

Elezioni, il programma della coalizione Pd e Azione/+ Europa

"È stato raggiunto un accordo elettorale fra Pd, Verdi e Si", hanno annunciato in conferenza stampa Letta, Fratoianni e Bonelli. "Sono contento di questo accordo elettorale, necessario a nostro avviso, perché questa legge elettorale obbliga a fare accordi, la solitudine è penalizzata", ha detto il segretario dem. "Oggi sigliamo questo accordo elettorale, collegato allo spirito della legge elettorale - ha aggiunto - Averne significa orientare l'esito del Parlamento, la solitudine delle nostre forze politiche porterebbe a una maggioranza a trazione delle destre". "È importante che fra le nostre forze politiche si sia sviluppato, fuori dal perimetro dell'esperienza Draghi - ha ricordato - un grande lavoro sulla sostenibilità ambientale e sociale, nel Parlamento europeo abbiamo fatto una battaglia comune". Poi ha osservato che "c'è un perimetro complesso" delle alleanze "per cui abbiamo centrato questo accordo per dare seguito a una buona collaborazione. Non crediamo sia utile modificare il perimetro delle intese". Letta ha parlato di "accordi separati ma compatibili: un patto elettorale e un accordo elettorale oggi", riferendosi a quelli con Azione e all'odierno con Si e Verdi. "Questa intesa è compatibile con quanto negoziato martedì scorso". E ancora: "L'accordo i oggi si muove su un piano differente" rispetto a quello con Azione, che prendeva spunto dal sostegno al governo Draghi. "Ma se fossimo divisi la destra potrebbe avere un successo talmente ampio, del 40% o 50%, da avere tutto, per via della separazione degli altri".