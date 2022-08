"La situazione in cui l'Italia versa non è delle più facili", ha detto la leader di FdI all'emittente americana, "per questo nella campagna elettorale stiamo dicendo agli italiani la verità su quello che possiamo fare". Gas russo? "Tagliarlo, ma occorre trovare alternative"

"I sondaggi dicono che FdI è il primo partito, e il primo partito della coalizione indicherà il nome del premier. Vediamo cosa succederà nelle urne, se così sarà potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano nella storia e sarebbe per me un grande onore". A dirlo è la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata dall'emittente statunitense Fox News (Fox Business) ( TUTTE LE ULTIME NEWS - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO ).

"Stiamo dicendo agli italiani la verità su cosa si può fare"

"La situazione - prosegue Meloni nell'intervista, parlando in inglese - in cui l'Italia versa non è delle più facili e lo sappiamo tutti. Abbiamo una guerra in Europa, l'inflazione che sale, problemi con le forniture di gas e di elettricità e quindi sarà una stagione difficile. Per questo nella campagna elettorale stiamo dicendo agli italiani la verità su quello che possiamo fare".

"Tagliare gas russo ma trovare alternative"

E proprio guardando al futuro, Meloni ha spiegato: “Siamo sicuri su dove l'Italia debba stare per difendere i propri interessi nazionali. E una delle cose più importanti che possiamo fare è tagliare le forniture di gas russo, ma il problema è che dobbiamo parlare delle alternative, diversificando le fonti".