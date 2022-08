Decreto Aiuti Bis, Draghi: "Provvedimento di proporzioni straordinarie"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Aiuti Bis con nuovi sostegni per famiglie e imprese, per un totale di 17 miliardi di euro ( LE MISURE ). Un provvedimento di “proporzioni straordinarie”, condiviso “con le parti sociali” e le forze politiche di opposizione", lo ha definito il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Le misure si aggiungono a quelle per 35 miliardi già approvate nel corso dell’anno, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Nel decreto sono contenute misure che vanno dalla proroga del bonus sociale sulle bollette al taglio del costo dei carburanti, dalla rivalutazione delle pensoni a "un ulteriore taglio del cuneo fiscale". A queste si aggiungono "misure a sostegno delle aziende agricole contro la siccità e misure per gli enti territoriali". Il decreto, ha specificato Draghi, è stato approvato “a saldi invariati”, senza dover ricorrere a scostamenti di bilancio, grazie alla “capacità degli italiani, delle famiglie e delle imprese e un po' anche della politica economica del governo che ha sostenuto senza esitazione l'economia mantenendo l'obiettivo della riduzione del deficit e del debito/pil”.

Draghi: “Crescita italiana straordinaria ma previsioni preoccupanti per il futuro”

vedi anche

Berlusconi: "Non farò il presidente del Consiglio né del Senato"

Il nuovo intervento - quasi 15 miliardi, a cui se ne aggiungono di due "di misure aggiuntive" - ha il valore di “una grossa percentuale di Pil, più di 2 punti percentuali", ha detto Draghi. Il decreto arriva in un momento in cui “la crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022”. Dati positivi, anche se confrontati con altri Stati europei: per Draghi la crescita economica italiana è “veramente straordinaria” e supererà quella di Francia e Germania. Tuttavia, il premier ha sottolineato come ci siano previsioni “preoccupanti” per il terzo e il quarto trimestre dell’anno. Caro vita, inflazione, prezzi energetici, difficoltà di approvvigionamento e precariato diffuso sono i principali problemi da affrontare, a cui si va ad aggiungere un clima di incertezza politica che, ha detto Draghi, "non è solo nostra ma è un'incertezza geopolitica".