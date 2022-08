Berlusconi: non farò il presidente del Consiglio né del Senato

"Devo ancora decidere se candidarmi", ha detto il leader di FI che sull'alleanza Pd Calenda ha aggiunto: "Hanno fatto un accordo per impedire al centrodestra di governare, ma non ci riusciranno. Trovo triste una alleanza contro qualcuno o qualcosa, è un antico vizio della una sinistra"

"Non farò il presidente del Consiglio né del Senato. Devo ancora decidere se candidarmi". Lo ha detto Silvio Berlusconi che sull'alleanza Pd Calenda ha aggiunto: "Hanno fatto un accordo per impedire al centrodestra di governare, ma non ci riusciranno. Trovo triste una alleanza contro qualcuno o qualcosa, è un antico vizio di una sinistra da sempre divisa e povera di idee". Il leader di Forza Italia, ospite di Rtl 102.5, ha aggiunto. "Calenda è stato ministro di due governi di sinistra ed è europarlamentare eletto nelle fila del Pd, il suo approdo naturale è la sinistra, ma non è importante occuparsi di lui: questa operazione serve per ingannare gli elettori moderati e convincerli ad andare col centrosinistra" (LO SPECIALE ELEZIONI DI SKY TG24 - LE PAROLE DEI LEADER SUI SOCIAL).